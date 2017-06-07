高雄組世運高雄加油團 替台北世大運加油
擔任今年台北世大運委員的立委劉世芳，7日邀集高雄市的體育團體、各級公職及高雄出身的世大運國手共同成立「世運高雄加油團」，為國手們加油打氣。劉世芳並分享籌辦高雄世運會經驗，提出世大運必須善用民力與重視反恐維安的建言。
獲得多項國際賽事金牌的黃郁婷選手以及他的父親，也是亞洲唯一的國際滑輪總會競速滑輪技術委員黃錦龍教練、高雄市體育會朱文慶理事長也都共襄盛舉，為八月將出征台北世界大學運動會的高雄國手們加油打氣。
現場並邀請競技啦啦隊炒熱氣氛，更聚集了不少熱情的民眾一同為高雄加油，場面十分熱烈。
劉世芳表示，滑輪溜冰一直是高雄相當重視的運動項目之一，很高興今年世大運有4位高雄出身的選手代表國家出賽，其中更有2名選手在世大運前，於7月遠赴波蘭參加今年的世運，接連參與多項國際賽事以為國爭光。
劉世芳還分享舉辦世運的經驗，指出舉辦國際賽事的關鍵，其實是國家安全與反恐工作，國際上目前頻頻發生恐攻事件，顯見反恐維安機制是成功舉辦全球性的運動賽會不可或缺的條件。
劉世芳說，在世運前更特別前往美國國土安全部，與美方共商反恐處理機制，再加上有國際間友邦的合作，相互交流相關的資訊，在整個國土安全上有完善的機制得以因應，得以確保選手的權益與安全，進而讓這場體育盛事完美落幕。
而舉辦世會時，除硬體設備的升級，最重要的是增進了市民投入志願服務的精神，也凝聚了對高雄的認同與榮譽，讓活動能完美。
高雄市體育會理事長朱文慶則表示，在2009年的世運，當時是擔任副執行長，與劉世芳委員一起籌畫世運。當時劉全力以赴親力親為，只為了讓這場世運做到最好，用事實證明來高雄這座城市是可以佇立在國際的舞台上發揚，這點讓他很感動。
(中時)
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