筋膜炎痛到受不了 富邦陳凱倫下二軍
富邦悍將「卑排王子」陳凱倫一直是球隊倚重的內野戰力，不過他攻守表現看似沒有異狀，7日卻出現在下二軍的名單中，他7日與Lamigo桃猿賽前被下放，仍隨一軍到桃園球場，他透露去年就受左腳足底筋膜炎所苦，近期疼痛加劇，痛到受不了才選擇休兵。
陳凱倫今天以前，還是球隊的主力內野手，本季45場出賽，繳打擊率2成86、上壘率3成28、長打率3成36成績，數據比去年來得好，但守備卻有失水準，守備率9成43是生涯最低，如今似乎總算明白原因。去年陳凱倫隊友「火哥」張建銘也曾受足底筋膜炎所苦，當時他無法守備，但仍硬撐上場打擊。
「真的痛到受不了！」陳凱倫今天到球場，暫時穿上與平常不同的釘鞋，盼舒緩腳的不適感，他坦言，這個問題其實困擾他很久，只是都沒去治療，但最近腳痛到受不了，在教練團建議下才決定休兵，他開玩笑說，「在場上都看不出來有傷，厲害吧！」他表示接下來除看醫生治傷，也要訂製鞋墊，希望問題別再來亂。
(中時電子報)
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