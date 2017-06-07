近4成幼兒玩具警告標示不足 提醒功能弱
幼兒玩具提醒標示仍不足！經濟部標檢局今(7)日公布3歲以下幼兒玩具抽驗結果，包含韓製固齒器玩具、中國的烏龜洗澡玩具等，共有8件、近4成商品標示不符規定，其「警告」、「注意」的事項字體太小，家長不易辨識。標檢局已通知業者限期改正，否則將處以罰鍰。
標檢局今年2月於中部地區賣場、藥妝店與婦幼用品店、網路量販通路，隨機購買21件3歲以下幼兒樣品抽驗，雖然在「品質項目」上都合格，但有8件商品標示未過關。有1件義大利品牌、中國大陸製的冰淇淋冰凍固齒器玩具，在「商品檢驗標識」與「中文標示」上不符規定；另7件在「中文標示」上不符規定。
標檢局指出，幼兒玩具會有小銳邊、突出物等，使幼童受傷，甚至曾經還有小童咬食長頸鹿玩具卡住咽喉等社會事件，所以注意事項與警告字體都規範不得小於5 mm x 5 mm。這次「聲光安撫海馬-藍色」、「ANGE香蕉寶寶ST固齒器」、「0 Ball洞動歡樂烏龜洗澡玩具」等就是字體都太小。其他則有警告標示內容較原產地簡略、未標示使用方法或注意事項、未依規定標示特殊警告等問題。
(中時)
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