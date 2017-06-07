英文命名好苦惱！百大排行揭曉 取「這幾個」就對了

美國命名網站「Nameberry」近來公布2016年前100名最熱門的新生兒名字。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

你有在苦惱要取什麼樣的英文名字嗎？是否想要好聽又不希望是「菜市場」名呢？美國命名網站「Nameberry」近來就公布了2016年前100名最熱門的新生兒名字，不妨可以作為參考。

近來「Nameberry」透過資料分析發現，2016女性最夯的英文命名分別為，Adeline、Elena、Eliana、Kinsley、Luna、Willow；其中Adeline於2016之前都在百名之外，沒想到去年進步超多，成為排行榜中的黑馬。此外網站也列出，人氣大跌的10個女性英文名字，包括，Sophia、Alexa、Madison、Emma、Aubrey、Isabella、Emily、Kylie、Alexis、Abigail等。

至於男性的話，最熱門的分別為Bryson、Greyson、Leonardo、Roman等，值得一提的是，Leonardo這個名字過去皆未擠至百名內，直到2016才首次進榜。同樣，網站也列出熱度消退最多的10個男性英文名字，包括，Logan、Jacob、Jayden、Mason、Ethan、Aiden、Alexander、Jackson、Brandon、Blake等。

(中時電子報)