金雞母江蕙封麥害公司縮編？陳子鴻霸氣回應

陳子鴻先前一手協助江蕙舉行封麥演唱會。（圖／中時資料照片）

台語天后江蕙2015年閃電宣布封麥，創下在台灣南北連唱25場演唱會的輝煌紀錄，留給歌迷最完美的句點，而江蕙所屬的「喜歡音樂」近日傳出公司縮編，疑與金雞母消失有關，對此，負責人陳子鴻今(7日)正面回應不因此畏懼，他正打算再造金雞母給大家看。

據《聯合新聞網》報導，「喜歡音樂」近年來歷經江蕙退休、豆花妹離開，似乎進入「休兵」狀態，陳子鴻今到醫院探病林逸欣，承認公司因時代潮流正面臨改組，他未來仍打算繼續挖掘、培養新藝人，他的團隊經過刪減將只剩下30歲以下的年輕人，以配合新做法。

陳子鴻強調，公司並非不行了，也知道外面對於喜歡音樂沒了金雞母的流言，但他仍對公司下一步十分樂觀，直言：「喜歡音樂就是沒金雞母了，我就創造另一個金雞母。」而陳子鴻先前擔任「蜜蜂少女隊」的音樂總監，他驚訝形容每位成員「好像芭比娃娃」，學習到不少造星經驗，也獲得不少粉絲迴響，或許因此下一步便是打造全新團體，令人期待。

(中時電子報)