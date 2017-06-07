法網》喬帥囧了 12年來首次大賽吞蛋

喬柯維奇8強表現不佳，在休息區也愁眉不展。（美聯社）

去年才在巴黎舉起連4座大賽冠軍的喬柯維奇（Novak Djokovic），這一年來究竟怎麼了？繼今年初澳網第2輪爆冷落馬後，喬帥今天又以直落3不敵奧地利小將提姆（Dominic Thiem），在法網男單8強止步。

喬帥不但衛冕夢碎，8強出局還是他在法網7年來的最佳成績。對手提姆的表現固然出色，但喬帥連1盤都拿不到，第3盤甚至吃了顆大鴨蛋，都是令粉絲難以接受的結果。

這也是喬帥4年來第一次在大滿貫遭直落3擊敗，至於0比6吞鴨蛋更是2005年美網以來的第一次。

在2005年那次的挫折後，喬帥後來逐漸成長為世界前2的球王級球星；4年前遭直落3擊敗後，他也找回威力並締造大滿貫4連冠的霸業。只是這一次的低潮，連法網前找來前球王阿格西（Andre Agassi）指導都徒勞無功，不禁令人擔心喬帥的時代是否已經過了。

(中時電子報)