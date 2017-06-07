雙洋投大演投手戰 猿暫領先富邦

桃猿先發史博威前5局無失分。(本報資料照)

在上半季拚封冠的關鍵時期，最有望捧起冠軍的Lamigo桃猿因雨上周1場都沒打，7日在桃園主場迎戰3連勝中的富邦悍將，猿隊先發史博威前5局被打5安，兩度遭遇失分危機仍力保不失，富邦的神盾雖也力壓4局，不過5下卻因三壘手李宗賢1次傳球失誤，讓猿隊攻得1分，5局結束，猿隊暫1比0領先。

開季威風八面的史博威，如今投球威力似乎稍有下滑，在前役遭中信兄弟狙擊，5局失6分吞敗後，此役面對富邦前5局雖無失分，不過富邦打者不再對他束手無策，讓他投完5局僅飆出3K，挨5安還比神盾多。

而神盾雖吞6連敗，不過前一場先發繳6局失2分優質先發，有越投越好的趨勢。他這場比賽前4局僅被打3安，雖控球不穩送出3保送，但沒有失分，然而5下他又遇亂流，送出保送跟觸身球，讓猿隊沒敲安就攻占一三壘。隨後林泓育打出三遊間滾地，李宗賢接球本想傳二壘，發現來不及改傳一壘，卻傳了大暴傳，送猿隊1分。

(中時電子報)