產研合作 雲林黃金生蠔養殖成功

「黃金生蠔」外殼約12至15公分。（圖/張朝欣翻攝）

農委會水產試驗所研發新品種「黃金牡蠣」，與雲林縣台西鄉蚵農合作實地養殖，最近成功養出生蠔級的「黃金生蠔」，未來牡蠣不再是1簍簍的賣，而是1顆顆計價，不僅可以幫助牡蠣農增加收入，更可提升整體牡蠣產業。

台西鄉近海地區養殖大量牡蠣，是全國牡蠣主要生產地之一，位於台西鄉的水產試驗所，為改良牡蠣品質與產量，耗費2年多時間研究，培育出新品種「黃金牡蠣」，並交由台西鄉牡蠣農林進郎試養，以確定其質量。

水產試驗所主任葉信利表示，研究人員利用「單體牡蠣」，養殖1至2年，為避免養殖期間遭受颱風侵害，必需移至內陸持續養殖，經多不斷嘗試，最後成功養出外殼長度12至15公分的「黃金生蠔」。

葉信利說，所謂生蠔，其定義並不是可以生吃，而是體型有一定大小，且口感品質必需符合市場需求，水試所的「黃金生蠔」為黃金牡蠣品種，口感與滋味都不輸進口生蠔，極具競爭力。

水產試驗所副研究員戴仁祥指出，台灣每年約進口1億餘元的生蠔，所以國內養殖生蠔有很大的市場，目前技術上已沒有問題，只要再進行量產實養成功後，便可幫助牡蠣農增加收入。

林進郎表示，雲林牡蠣農面對環境汙染與人口老化問題，養殖牡蠣人口愈來愈少，「黃金蠔」的高經濟效益，對年輕一輩有很大的吸引力，若加以推廣，一定可以吸引許多離鄉年輕人回流，延續台西牡蠣產業。

(中時)