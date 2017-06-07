國民黨中常會上演罕見法律大戰

國民黨6月7日的中常會上，有27位中常委連署提案要求中央委員選舉延後，黨中央持不同意見，結果中常會上演了罕見的法律爭論大戰。

本次提案由李德維、劉大貝等26位中常委提案，主張為遵照黨章與中央委員選舉辦法規定，應回歸以往，延續以往合法慣例，取代18、19全少數特例 ，以免影響中央委員選舉合法效力，所以主張修正組發會提出之四項黨職人員時程規畫之中央委員與中常委選舉時程。

提案的中常委認為依照國民黨中央委員選舉辦法，主席提名中央委員候選人名單，由全國黨代表大會(全代會)主席團公告。但如果按照黨中央現在的安排，第20屆新當選黨代表雖已當選，但第20屆全代會在8月20日才召開，屆時新代表才就職，然而黨中央卻規劃6月14日就提名中央委員候選人，7月8日就投票，則來不及由全代會主席團公告候選人名單，已違法。

而國民黨過往都是在選出的新任黨代表就職之後，才開始選中央委員。但第18和19屆全代會選舉時，都提前在新任黨代表就任前，就舉辦中央委員選舉。部過一樣是由新選出的黨代表來投票選出中央委員，而不是由將卸任的現任黨代表投票。

7日中常會上，中常委呂學樟發言時舉例蘇南成主持的第五次修憲，因為程序問題被大法官宣告無效為例，表示沒有程序正義，就沒有實質正義。

中常委謝龍介也主張有人有異議時就應該回歸黨章，吳伯雄主席當年提早選中央委員是因為沒有人有異議，也不會提告。

中常委廖萬隆則持不同觀點，質疑中常會以前有那麼認真嗎？會看議事規則嗎？他說他感到議遺憾的是上次大選如果大家有這樣認真，還會輸嗎？如今已經一無所有了還爭。

中常委李德維指出18全和19全沒有依照黨章和中央委員選舉辦法執行，但過去因為大家沒有特殊意見。然而今年選舉法規由於之前發生爭議，也有相關司法訴訟，造成黨代表參選人資格，中常會通過由四個月延為一年的決議，因為法院假處分被凍結。他指出如果18、19全特例繼續辦下去，會與現行法規有牴觸，所以提案。

中常委黃志雄指出中常會以前通過的時程，違法黨章，現在中常委擔心不符合黨章選出的中央委員，有人到法院提出當選無效，就要重選。所以修正案是避免有人提告造成黨的困擾。

中常委范成連表示認同呂學樟所言，沒有程序正義，就沒有實質正義。

中常委呂謦煒表示他們為的不是中央委員提名這種鬥爭，而是為了制度的建立、 國民黨未來的發展。他強調制度和規章還是需要遵循。他說第18、19全確實依照慣例提前舉行，但這次選舉強調的就是回歸黨章、建立制度，黨主席選舉提前 是為了回歸黨章，為何這次中央委員選舉時程又說要按照慣例？ 他說自己是堅守國民黨黨章的人，只要可長可久的制度，沒有任何人可操作的制度，他贊成。

中常委柯貞竹則幫黨中央講話，說既然一月就已選舉公告，為什麼到今天還要在改變？很多基層黨員一直在問，很多要選中央委員的人，也因此不知道日期算不算。為什麼已經訂的還要改變？

國民黨考紀會劉漢廷主委則表示國民黨的上位階的法是人民團體法(人團法)，這高於黨章內規，如果黨章內規跟人民團體法牴觸無效。而人民團體選舉法33條規定，人民團體之理監事(即中常委) 應於任期屆屆滿前一個月內辦理改選。中常委任期跟黨代表都在8月20日終止，所以在此之前一個月必須改選 ，因此他認為提早選才是合法的作法。

中常委姚江臨則質疑他曾講人團法是說先選理監事，才選主席，結果洪秀柱說不用(於是國民黨先選出黨主席，才選中常委)，但如今黨中央又說人團法。他不滿黨章有規定的，如今卻用人團法壓他。他認為當然應適用國民黨本身團體的規章。

呂謦煒也表示人團法49條授權政黨可另外定選任職員(即中常委)的選舉方式與任期，不認同劉漢廷的主張。

中常委李德也說內部沒有規定時，才是依照人團法。

劉漢廷則回稱18、19屆的作法明明是符合人團法，沒有不對，所以如今中常委提的修法理由，他不能接受。

洪秀柱最後說今天大家做法理之爭，如果以前每次都能這樣，就不會有這個情形。她還暗諷第18屆黨秘書長是吳敦義，19屆是曾永權，他們可能對此事原委都很清楚，當時的吳伯雄主席也針對所有事情提出說明，說符合民主原則，白紙黑字都有，但非常謝謝大家對她的期許。「現在就根據議事規則第7條裁示，本案同意依提案原則，送相關單位研議後，於6月14日通過。」

(旺報)