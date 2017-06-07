洪、吳劍拔弩張 國民黨網內互打爭什麼？
國民黨主席選完了，但雙方卻仍為了中央委員與中常委選舉時程延後與否爭論不休，究竟選舉時程有甚麼影響？其實涉及了哪位黨主席可以提名中央委員候選人，因此導致洪吳雙方劍拔弩張互不退讓。
國民黨中央委員選舉辦法規定中央委員候選人名單，由本黨主席提名210人，其他人若想參選，由黨代表7人以上連署。然而卻沒有寫是由新當選主席還是現任黨主席提名，黨主席選舉在5月20日，而中央委員候選人提名在6月14日，中央委員選舉在7月8日投票，新主席要到8月20日才就任。因此究竟誰可以提名，成了洪吳雙方爭議的焦點。
洪秀柱主張她是現任主席，應由她提，但吳陣營認為應反映最新的黨意，由新當選者來提名，所以要求取得提名權。
可是假如中央委員選舉時間延到8月20日之後就不一樣了，如果中央委員的提名與選舉都延到8月20日之後，洪秀柱已經卸任，勢必無法提名，將可以由吳敦義一人決定，此乃選舉時程的關鍵所在。
但若能藉由這次紛爭，使國民黨留意法規的重要，往後制定明確而不會有違法疑慮的規範，從此制度化，對國民黨而言，本次內鬥或許可謂因禍得福。
(旺報)
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