狼師認學生當乾女兒卻猥褻 遭判刑2年2月

台北市某家商廣設科林姓主任認為女學生「小玲」頗有才氣，不僅指導小玲參賽、考大學名義，還認她當亁女兒，但卻藉故伺機熊抱、猥褻，讓小玲產生陰影並在日記中寫下「說要呵護我卻傷害我」、「一次比一次更讓人厭惡」，新北地院今依強制猥褻等罪判林姓科主任2年2月徒刑。

判決指出，年過半百的林姓科主任，2013年擔任小玲的繪畫科老師，翌年小玲參加美術比賽並報考大學，林男也擔任小玲的指導老師，並以膝下無子為由認小玲為亁女兒。

2014年10月間，林男邀小玲到他土城的工作室觀賞版畫作品，並在自行於臥室洗腎後，要求小玲躺臥身旁並強吻她；之後林男食髓知味，多次邀小玲到工作室，還以按摩為由要求小玲趴在床上，他則緊貼在小玲後背猥褻；另有次林男正面熊抱，直到小玲喊說快無法呼吸才鬆手。

小玲指控，林男有一次要求小玲躺在床上，他則是趴到小玲身上強吻、襲胸並企圖脫褲性侵，所幸小玲抗拒才未遭性侵，但林男又趁送小玲回家時，在車上強吻、襲胸、摸大腿。

小玲認為老師「說要呵護我卻傷害我」，並在同學鼓勵下挺身提告。

新北地院審理發現，小玲遭到猥褻後，曾在記事本、日記留下了「難以想像的下午」、「無法掙扎」、「學不會拒絕別人，他的親吻撫摸，一次比一次更讓人厭惡。」等字句；開庭時小玲也提出林男傳送「很喜愛妳，常將妳當情人對待，如果我沒有老婆，真的想娶妳」，「自古英雄過此關，吾今終知苦難擔，思緒當絕起無端，汝能告知法何方？」等簡訊內容。

合議庭審結認為，林男身為人師卻不遵守師道，玷污教育，依強制猥褻等罪判林男2年2月徒刑。

(中時)