李進勇表態挺農民 議員：這樣才對！
中央政府大動作暗示菜蟲操弄，讓農民最糾結的不是農產損失，而是被打壓無處吐苦水。雲林縣長李進勇今天終於表態挺農民，在縣議會答詢「如果中央因人員調度困難無法配合我們勘災，我們地方就先走，我們自己來付這條錢」，終於在一片砲轟聲中獲得議員肯定，「縣長你這樣才對嘛！」
縣議員李明哲表示，中央長久以來以「菜蟲」來推諉農業制度的不良，疏於對農民照顧，雖然農業產值不高，務農的人口越來越多，將來農業問題面對的不再只是天候的挑戰。
李明哲說，農民並不期待每次收每公斤七、八十元、一百多元的天價，對他們沒意義，而是希望若能一直維持在每公斤三十元左右，消費者也能接受，他們可以溫溫的做，不必老是拚死拚活，颱風來了趕快搶收，過了又搶種，種了又敗價，那是勞碌命，農民可不可以不要淪落到靠補助而正常？有無更好方法，雲林縣號為農業首都，搞這麼久了搞不出一個良善的辦法。
他質詢說，農政單位在菜價低迷的時候就採取市場機制，說菜量太多所以崩盤，價格好時卻不尊重市場機制？中央不能兩套標準，菜價好就說有菜蟲，推諉政策不良，造成農民與消費者之間傷害。
李進勇答詢表示，雲林縣是農業縣，農民是比較弱勢的團體，希望給予他們更多照顧，政府要完全了解他們的處境才能制定正確的政策。
李進勇說，這次災損之後，農損救助是縣府很要緊的事，希望很快時間，用最簡單方式、最優厚方式，給農民救助，最重要的是不要讓農民為了小小的現金救助，在那邊拖，心情煎熬又影響復耕。
李進勇強調，希望農民能得到他應得的救助，如果因為中央因人員調度困難，無法配合地方勘災，雲林縣就先走，若認為可以就據理力爭，爭不到除了抗議之外，「我們自己來付這條錢」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。