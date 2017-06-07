李進勇表態挺農民 議員：這樣才對！

縣議員李明哲（左）連日質詢關心菜價，縣長李進勇（右）今天答詢時正面表態挺農民，表示這次菜價漲不是菜蟲之故。（周麗蘭攝）

中央政府大動作暗示菜蟲操弄，讓農民最糾結的不是農產損失，而是被打壓無處吐苦水。雲林縣長李進勇今天終於表態挺農民，在縣議會答詢「如果中央因人員調度困難無法配合我們勘災，我們地方就先走，我們自己來付這條錢」，終於在一片砲轟聲中獲得議員肯定，「縣長你這樣才對嘛！」

縣議員李明哲表示，中央長久以來以「菜蟲」來推諉農業制度的不良，疏於對農民照顧，雖然農業產值不高，務農的人口越來越多，將來農業問題面對的不再只是天候的挑戰。

李明哲說，農民並不期待每次收每公斤七、八十元、一百多元的天價，對他們沒意義，而是希望若能一直維持在每公斤三十元左右，消費者也能接受，他們可以溫溫的做，不必老是拚死拚活，颱風來了趕快搶收，過了又搶種，種了又敗價，那是勞碌命，農民可不可以不要淪落到靠補助而正常？有無更好方法，雲林縣號為農業首都，搞這麼久了搞不出一個良善的辦法。

他質詢說，農政單位在菜價低迷的時候就採取市場機制，說菜量太多所以崩盤，價格好時卻不尊重市場機制？中央不能兩套標準，菜價好就說有菜蟲，推諉政策不良，造成農民與消費者之間傷害。

李進勇答詢表示，雲林縣是農業縣，農民是比較弱勢的團體，希望給予他們更多照顧，政府要完全了解他們的處境才能制定正確的政策。

李進勇說，這次災損之後，農損救助是縣府很要緊的事，希望很快時間，用最簡單方式、最優厚方式，給農民救助，最重要的是不要讓農民為了小小的現金救助，在那邊拖，心情煎熬又影響復耕。

李進勇強調，希望農民能得到他應得的救助，如果因為中央因人員調度困難，無法配合地方勘災，雲林縣就先走，若認為可以就據理力爭，爭不到除了抗議之外，「我們自己來付這條錢」。

(中時)