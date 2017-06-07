離婚孫協志 韓瑜徵友就是不要圈內人

韓瑜上《超級夜總會》熱舞。(三立提供)

韓瑜、陳珮騏、李燕、臧芮軒為8點檔宣傳。(三立提供)

韓瑜近來行程滿檔，不僅接演8點檔《一家人》，好身材又被廠商相中代言瘦身產品，今日以一襲美美白色洋裝現身代言活動，也開出擇偶條件，希望未來另一半不要是圈內人。

與孫協志離婚近2年的韓瑜，現身活動氣色好，被好奇現在有無追求者？據《鏡週刊》報導，韓瑜笑稱當然沒有，還反問要幫她介紹嗎？接著又透露希望未來另一半不能是圈內人，也不要想吃嫩草，對方年紀至少要跟她一樣大，要讓她有安全感。

三立《超級夜總會》近日3度攻蛋，請到韓瑜、陳珮騏、李燕、臧芮軒大跳天后蔡依林的《我呸》，4人平常忙拍戲，為了這次表演，分別在家苦練，韓瑜及陳珮騏笑說整首歌最難的莫過於沒有舞蹈底子的她們，必須要把所有的拍子跟動作結合一起，而李燕則笑自己根本就是「肢體障礙者」，完全不會跳舞，硬著頭皮上，雖是如此，四人仍將舞蹈性感呈現，現場尖叫聲不斷，不過她們也異口同聲笑說：「未來挑戰別的就好，不要再跳舞了。」

(中時電子報)