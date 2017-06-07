韓瑜跟肌肉男玩「人體鐵塔」 羞喊：很久沒摸了！

韓瑜跟肌肉男玩「人體鐵塔」，展現「輕」實力。（圖/Laler提供）

韓瑜示範做蔬果沙拉。（圖/Laler提供）

韓瑜示範做蔬果沙拉。（圖/Laler提供）

韓瑜秀美腿代言瘦身產品。（圖/Laler提供）

韓瑜代言瘦身產品。（圖/Laler提供）

本土劇女神韓瑜代言瘦身產品，7日在記者會上大露一雙細長美腿，還被拱與擔任健身教練的肌肉猛男大玩高難度的肉貼肉的「人體鐵塔」，因為雙手必須貼到對方胸肌，她羞紅臉表示，這姿勢她一定要用手撐住但其實又不太敢摸，被問摸到肌肉男胸膛的感覺？她笑答：「姐很久沒有摸男人了，很害羞啦！」

她和孫協志離婚新聞鬧得沸沸揚揚，這段過程讓她很受傷，日前受訪時表示不會再交圈內男友，「目前沒有跟圈內人交往的打算，希望生活可以再簡單一點。因為現在交往不管是誰，對自己或對方都是壓力！」至於喜歡哪一種類型，她說，一定要能給她安全感，外表反而還好，主要還是看相處的感覺。

她推說要記者幫忙介紹對象，結果記者們真的開玩笑在現場湊對起她和30歲鮮肉記者，快38歲的她笑說，她無法接受比自己年紀小的，也從沒交過年紀比她小的，應該要比她大幾歲，或年齡相當才行。

她過去一有壓力就容易臉圓、水腫，但最近趕拍新戲加上代言在身，已連吃三個月水煮食物，卻在記者會前破功，竟連吃兩天鹽酥雞，「新戲快上檔，壓力實在太大了」。他說自己以前很懶、不運動，後來受不了自己坐下來時肚子有好幾層肉、大腿肉會摩擦，讓她不喜歡自己，因此決心開始運動健身，身材從最胖時的55公斤降到49，線條也變好看。

(中時)