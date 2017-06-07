執行清樓專案 虎尾警查獲毒品嫌犯

為有效淨化轄區治安顧慮場所，虎尾警分局鹿寮派出所加強清查轄區內空屋、工寮、出租房屋等處所。副所長陳源享、警員徐爽喨與役男劉宜鑫7日執行清樓專案勤務時，在轄內1處廢棄空屋內發現2名可疑男子。

經了解該2名男子為轄內毒品人口，警方上前盤查當場查獲安非他命吸食器1組、毒品殘渣袋1包與藥鏟1支，經偵訊，吳嫌坦承持有毒品，全案依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦。

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(中時)