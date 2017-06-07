菸稅調漲前夕 查獲46萬包私菸
菸酒稅法修正調漲菸稅，每包菸將調漲20元，私菸搶在6月12日調漲上路前闖關，被財政部關務署高雄關會同高雄市財政局在高雄港第108號碼頭共同破獲一只來自新加坡預計轉往日本，申報貨名為POLYETHYLENE（聚乙烯）之40呎轉口貨櫃走私菸品案。
開櫃時發現實際來貨為「楓」及「國王」等2款未稅菸品，數量多達共計46萬6千包，市值估計逾新臺幣2千萬元，已全數依菸酒管理法予以查扣。
高雄市財政局局長簡振澄指出，為挹注「長期照顧服務」財源，菸酒稅法修正調漲菸稅案，行政院已核定自6月12日施行，菸價預計每包（20支紙菸）將調漲20元，菸品每包稅捐合計51.8元。
私梟見有利可圖，以合法進口自創品牌的菸品，實際為「少量進口、大量走私」，以合法掩護非法的方式，分散走私菸品於全台各地，增加主管機關查緝之困難度。這些菸品產製過程未經衛生單位品管把關，有嚴重危害消費者身體健康之虞，所幸被及時攔截查扣。
這次查獲的私菸，菸盒上均印有行政院衛生署所規定的警語，其外觀與一般市售合法菸品無異，但成分不明，也顯見私梟企圖矇混賺取暴利。
財政局呼籲全民共同打擊不法，以維護消費者健康。如民眾發現疑似不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話（07）3314320提出檢舉。
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(中時)
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