東亞籃球賽》中華隊奪冠 球員高舉獎盃慶功

中華男籃在東亞錦標賽奪冠。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃在東亞錦標賽奪冠。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃在東亞錦標賽奪冠。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃7日在日本長野舉行的東亞錦標賽擊敗韓國，首次奪得這項賽事冠軍，全隊賽後高舉獎盃慶功，尤其是致勝功臣劉錚更是笑開懷。

中華男籃在東亞錦標賽奪冠，劉錚(左起)、周伯勳、于煥亞與蔣淯安等人賽後開心合照。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃在東亞錦標賽奪冠，奪冠功臣劉錚帥氣留影。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃隊雖然在東亞錦標賽首戰狂輸中國大陸30幾分，但隨後輕鬆擊敗香港，順利取得亞錦賽資格後，6日四強賽78比73殺退地主日本，7日又靠著劉錚與「新台灣人」戴維斯，77比64後來居上逆轉擊敗韓國，粉碎對手4連霸夢想。

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中華男籃在東亞錦標賽奪冠，隊長蔡文誠帶領小老弟成長茁壯。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃在東亞錦標賽奪冠，蔣淯安留下帥氣照片。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃在東亞錦標賽奪冠，名氣頗高的于煥亞開心留影。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃在東亞錦標賽奪冠。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)

中華男籃在東亞錦標賽奪冠。(圖／中華籃協秘書長李一中提供)