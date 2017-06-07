巨人慘吞12連敗 高橋由伸好苦惱

巨人苦吞隊史最長12連敗，監督高橋由伸(左)露出苦惱表情。(圖/截自日本雅虎體育)

讀賣巨人今慘遭西武3比0完封，吞下隊史最長的12連敗紀錄，監督高橋由伸相當苦惱，他表示，相信所有球員都想要避免連敗，可惜結果就是這樣，不管怎樣接下來也只能持續努力。

從5月25日輸給阪神開始，讀賣巨人開始陷入連敗低潮，進入兩聯盟交流戰，巨人成績還是沒有起色，今輸給西武，打破1975年的隊史11連敗紀錄，也是交流戰2006年以來，首度在交流戰吞下8連敗。

高橋由伸說，職業選手就是會留下紀錄，明天還會有比賽，還有挽回的機會，接下來就是繼續努力。

(中時電子報)