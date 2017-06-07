林伯豐：親中愛台 實務作為才是關鍵

日前台南市長賴清德表示自己不反中，是「親中愛台」，而桃園市長鄭文燦7日赴工商協進會理監事會議時，也稱自己是「和中保台、挺台」，但工商協進會理事長林伯豐也呼籲，政府若有意緩解兩岸關係，產業界均樂觀其成，但實務上也要有所作為，這才是最重要的。

鄭文燦7日出席工商協進會「第24屆第13次理監事聯席會議」，以「產業首都 創新基地」為題發表專題演講，其中談到桃園在發展物流產業時，表示也希望能與對岸的淘寶、天貓和京東等電商巨頭加強實質連結，以促進地方稅收，並稱自己上午在市議會上，向議員表示自己是和中保台、挺台，要以和平為優先，促進兩岸共同發展。

對此林伯豐則認為，如果政府在如九二共識、一中各表等主要議題仍沒有正面的來回應，許多名詞講得雖然好聽，但成效可能有限，因此建議對於兩岸關係，政府應「該說清楚的盡量說清楚、該模糊的也讓他模糊」，讓兩岸關係能往好的方向發展。

林伯豐也說，以近日官員喊出親中愛台、和中等口號來說，「是有進步啦」，但實質緩和仍是最重要的，否則台灣的國際環境會越來越艱難，企業界也相當擔心，因此如何讓兩岸交流能持續，仍須雙方持續努力。

(旺報)