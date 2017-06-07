C羅比下詹皇 一年賺進新台幣28億

C羅今年收入9300萬美元冠絕全球體壇。（美聯社資料照）

2017年《富比世》運動員年度收入排行榜7日出爐，上周末才帶領西班牙「銀河艦隊」皇家馬德里衛冕歐冠冠軍的C.羅納多（Cristiano Ronaldo），過去12個月共賺進9300萬美元（逾新台幣28億），力壓NBA「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），成為今年「賺最大」的運動員。

C羅過去這一年繼續笑傲世界足壇，第4度榮膺「世界足球先生」，攻入職業生涯第600球，並與皇馬提前續約，未來4年的年薪都超過5000萬美元。上周末他又在歐冠決賽「梅開二度」，締造歐冠盃改制決賽以來首次衛冕成功紀錄。

C羅開賽20分鐘替皇馬先馳得點。（美聯社）

C羅今年在皇馬的年薪加上獎金達5800萬美元，另有3500萬來自贊助收入，讓他成為當今體壇的賺錢一哥。C羅和耐吉簽有終身合約，總額超過10億美元，還有豪格表、賀寶芙、亞培等贊助。

C羅的多金其來有自，他在臉書、推特和Instragram等社群網站共有超過2億7700萬的追隨者，1億2100萬的FB粉絲人數更是世界第一。此外，C羅自創品牌「CR7」不但生產球鞋、內衣褲、香水、牛仔褲，還是連鎖飯店，替他賺進大把鈔票。

詹姆斯年薪3120萬美元、贊助收入55萬美元。(美聯社資料照)

擁有4座MVP、11次入選NBA第一隊的詹姆斯，去年7月和騎士簽了3年1億美元的新合約，終於成為NBA第一高薪。詹皇也成為繼飛人喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）之後，歷來第3個年薪達3000萬的NBA球星，薪水、季後賽獎金加上贊助，總收入8620萬美元在今年體壇僅次於C羅。

(中時電子報)

梅西今年收入8000萬美元落居第3名。（美聯社資料照）

費德勒年收入6400萬美元，排名第4。(美聯社資料照)