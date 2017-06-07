1975年巨人11連敗他在其中 王貞治盼巨人止敗

王貞治希望巨人要想盡辦法止敗。（資料照 棒協提供）

讀賣巨人今天打破 1975年隊史的最長連敗紀錄，將難堪連敗紀錄來到12場，在1975年也在巨人陣中的「世界全壘打王」王貞治，他表示，希望能想辦法止敗，選手們應下定決心去做，想太多也不太好。

1975年王貞治當時就是扛下巨人第四棒，雖然當年王貞治拿下打點王，不過卻錯失全壘打王，其中當時在球隊吞下11連敗期間，王貞治僅僅敲出1轟，也陷入低潮。

雖然王貞治如今身為軟銀的球團會長，不過老東家巨人吞下隊史最長連敗，也讓他相當關心，希望能夠盡快止住連敗，不過也不方便多做評論。

(中時電子報)