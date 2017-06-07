美報告：中國或在巴基斯坦建軍事基地

美國國防部最新發布的《2017年度中國軍力報告》稱，中國有可能在非洲的吉布地以外建設更多海外軍事基地，其中可能包括巴基斯坦。

大陸外交部發言人華春瑩7日在具體回答中國是否考慮在巴基斯坦建軍事基地的這一問題時表示，這是「臆測性的說法」。

這份向美國國會提交的年度報告回顧了去年中國軍力發展的總體狀況，稱中國最有可能在巴基斯坦這樣與其關係長期友好且戰略利益類似的國家裡再建一個軍事基地，尤其是巴基斯坦此前有允許其它國家駐軍的先例。

(旺報)