腦瘤引起記憶衰退、性格轉變

嘉義縣大林慈濟醫院神經內科醫師嚴介聰指著電腦斷層影像，表示腦瘤生長位置會影響人個性、記憶，也可能造成手腳麻痺及無力感。（大林慈濟醫院提供）

住在嘉義縣52歲的李先生近半年出現記憶力衰退、個性變熱情、重覆問話等症狀，家人擔心他罹患失智症，便帶至神經內科失智症門診就醫，檢查後發現腦內長一顆6公分腫瘤，經開刀治療後症狀已改善。醫師提醒，突發性個性改變或記憶力不佳雖可能是失智症，但也可能有其它原因，建議及早就醫、對症下藥。

自家開店做生意的李老闆，最近被家人發現和人對話時會胡言亂語，甚至東西隨便賣，個性變得活躍、熱情，一開始家人認為他是在和人開玩笑，但後來發現他連販售十多年的產品、使用方法都會忘記、說錯，家人覺得不對勁才趕緊帶他就醫。

李先生的家人驚覺事態嚴重，趕緊帶至醫院就診。大林慈濟醫院神經內科醫師嚴介聰說，為他安排失智症評估，除了臨床失智評估顯示輕度知能障礙之外，其餘結果均正常，但在接受電腦斷層檢查以排除血管型失智症時，卻發現腦中有顆6公分的腫瘤，再經核磁共振檢查確診後，由副院長陳金城為其取出腫瘤，術後已獲改善。

嚴介聰表示，當腦部腫瘤生長在左側前額葉和頂葉位置時，會影響人個性、記憶，也可能造成手腳麻痺及無力感，而李先生腫瘤生長的位置就恰巧在這些位置上。若未及早發現，隨腫瘤變大，除記憶力惡化，也可能造成半側偏癱、語言功能受損、癲癇，甚至呼吸抑制造成死亡。若發現家人有言語、個性改變，或是出現非邏輯性重覆問話狀況，應及早到醫院檢查。

(中時)