最貼心的新娘！安以軒辦完婚禮還有答謝宴
安以軒與澳門德晉集團CEO陳榮煉的夏威夷世紀婚禮隆重又繁複，小兩口在夏威夷時間4日舉行迎賓晚宴，5日則有重頭戲包括迎娶、婚禮儀式、婚禮晚宴，待客周到的他們，6日還安排答謝宴，不過原本招待機票食宿的200位賓客，已有不少人在婚宴結束後陸續離開夏威夷，6日晚上的答謝宴約有150人參加。
安以軒與老公在夏威夷時間6日晚上在威基基海灘一帶的星級主廚牛排餐廳STRIP STEAK舉行答謝宴。她席間一一向親友敬酒答謝，還關心大家有沒有吃飽、睡飽、去哪裡玩，對於終於完成夢幻婚禮，她說，一直想要一個有故事又讓人印象深刻的婚禮，幸好大家都挺喜歡，也讓大家都有感動。
愛熱鬧的他們希望賓主盡歡，除了有如馬拉松的婚禮各項環節，就連洞房花燭夜，也是和兄弟團、伴娘團一起在after party狂歡到凌晨3點，忙碌的新娘子之前已幾天幾夜沒好好睡覺，大婚的第一晚也僅睡3、4個小時，經紀人笑說，兩人累到根本沒有時間好好「做人」。據悉，親友們大多7日就會離開夏威夷，安以軒和老公及家人則會多留數日放鬆度假。
(中時)
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