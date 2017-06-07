奧運女孩林妙可綠色裙裝赴高考 網友崩潰變大媽

奧運童星林妙可今日以一身裙裝參加高考。(取自新浪娛樂)

林妙可心情不錯。(取自新浪娛樂)

童星出身的大陸女孩林妙可，2008年因為在北京奧運假唱風波，成為全球頭條人物。17歲的她也參加了今(7日)登場的大陸高考，還被捕捉到她走出考場的開心神情，只是網友的目光都放在她的一身綠色連身裙上。

林妙可今日參加高考，一身連身裙打扮搭配針織外套，看起來神清氣爽，與同學有說有笑走出考場的模樣，看似考的還不錯，只不過大多數網友比起成績，更加關心林妙可的打扮，毒舌表示「看不懂她的穿衣風格」、「看著以為30歲了」、「8歲那年模樣去哪裡了」、「感覺像大媽」，但也有人認為穿什麼不重要，祝她考試順利才是重點。

(中時電子報)