柯米作證 白宮與投資人一樣緊張

前美國聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)周四將赴國會就俄羅斯干預美國大選一案作證，美股周二受此影響收低，反映市場對柯米可能爆出新內幕感到緊張。此外，白宮也進行沙盤推演，急思因應柯米證詞對川普政府不利的對策。

柯米周四將到參院情報委員會作證，就在作證前夕，近來迭創歷史新高的美股應聲拉回，反映市場對柯米可能抖出驚人內幕感到憂心。

(工商)