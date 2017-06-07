不只比較貴！日本一蘭拉麵來台灣 還有這2項差別

「一蘭台灣台北本店」主攻「天然豚骨湯拉麵」，每碗訂價台幣288元。（圖／一蘭拉麵）

在日本頗有名氣的一蘭拉麵，如今即將於本月15日，在台灣信義區商圈正式開幕，讓不少民眾相當期待。不過從近來所公布的售價訊息可知，台灣一蘭的定價會比日本當地的還要貴，引發網友熱烈討論；然而，除了價格有落差外，其實還有另外2項不同的地方。

一蘭拉麵台灣一號店將開幕，掀起極大話題討論。有網友就在批踢踢指出，招牌「豚骨湯拉麵」在日本售價是890日圓（約新台幣245元），但到了台灣卻變成新台幣288元，足足有40元的落差，且台灣人力資源又比日本便宜，令其不解，發文引起多方討論。

此外，據《聯合報》報導，除了售價的差別，台灣一蘭在「結帳方式」以及「伴手禮」也不盡相同。在結帳的部分，日本是使用「自動販售機」結帳，顧客先在機器前點選自己想要的餐點，投幣付費後，再填寫口味單交給工作人員即可；但在台灣卻是直接填單，用餐完後再到櫃台結帳，程序上完全不一樣。

「一蘭拉麵」的點菜單。（圖／一蘭拉麵）

至於，伴手禮的部分，日本一蘭分店的周邊商品選擇較多，有杯墊或鑰匙圈等小物；而台灣的伴手禮區僅有一蘭拉麵博多細麵（5入／750元），以及特製紅色秘製辣粉（20小袋／300元）等兩項商品，讓粉絲稍有遺憾。

(中時電子報)