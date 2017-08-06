四大天王嫂作風大不同 郭富城嫩妻下步可能這樣做

天王嫂背景大不同。（圖／新華社資料照片；達志影像；中時資料照片；取自新浪娛樂微博）

昔日的香港四大天王由劉德華、郭富城、張學友、黎明組成，如今劉德華、張學友都有穩定幸福家庭，黎明2012年與樂基兒結束4年短命婚，恢復黃金單身漢身分，而郭富城最後步入婚禮，今年4月正式迎娶小22歲方媛，4位天王的感情路雖然大不同，但又有些許共同點，不禁令人推測方媛下步也會跟過去「王的女人」一樣選擇「這樣做」。

2013年劉德華曾帶妻子出席紅線女追悼會。（圖／新華社資料照片）

劉德華過去曾與梅艷芳、關之琳等人傳緋聞，唯一認證過的女友只有喻可欣，喻可欣曾出書分享兩人的戀愛故事，讓外界一窺天王秘密。外傳劉德華1985年認識了剛從大馬新潮小姐比賽出道的朱麗倩，不久後展開愛情長跑，而家境富裕的朱麗倩也為劉德華放棄螢光幕前的工作，直到2008年註冊結婚，朱麗倩都未曾公開現身談感情，1995年更投資劉德華的製作公司，默默支持丈夫，是最無聲的天王嫂。

張學友與羅美薇家庭幸福。（圖／中時資料照片）

最早成為人夫的歌神張學友1996年在英國倫敦迎娶當年僅29歲的羅美薇，原本工作也是藝人的羅美薇，1985年參加電影《癡心的我》與張學友結緣，原為人氣女星的羅美薇，和張學友交往後，逐漸淡出演藝圈，並生下兩個寶貝女兒，生活平淡幸福，兩人很少合體曬恩愛，羅美薇最近幾次公開現身是在張國榮、梅艷芳等人告別式上，2013年張學友爆出與女助理緋聞，他幽默否認說都一把年紀了，「現在才被爆有新歡，我自己都覺得很好笑。」

樂基兒與黎明2012年婚變。（圖／達志影像）

外型俊俏的黎明緋聞對象個個都是大美女，他曾與李嘉欣、周海媚等人傳緋聞，也爆過跨國戀上「韓國第一美女」金喜善，最受矚的則是他當年與舒淇的一段情，兩人苦戀7年卻無疾而終，今年初黎明上《金星秀》，被追問當時分手舒淇主因是否是「外界壓力」？黎明表示：「人家已經結婚了，再討論的話不好」，十分保護舊愛，2008年黎明迎娶有「小舒淇」之稱的樂基兒後屢傳婚變，2012年認早離婚，而樂基兒日前再婚，也使她與天王的昔日情又被熱議，她則直言結婚不會邀舊愛觀禮。

方媛最近現身肚凸明顯，傳郭富城9月將當爹。（圖／達志影像；方媛微博）

而最年輕的30歲天王嫂方媛當年以網模身分出道，也曾到香港推出寫真集、拍攝網路劇，2015年底郭富城閃電曬出牽手照認戀，兩人今年4月修成正果結婚，婚後方媛僅透過微博、IG與粉絲交流，但頻率大幅減低，日前她分享化身小廚娘替郭富城燒菜的照片，卻因桌上墊著報紙引來正反兩極評價，有網友則認為就是因為方媛的樸實才讓郭富城深深愛上，先前曬照更被質疑小腹明顯隆起，疑似快當媽，如今躍升為天王嫂，讓人好奇方媛是否也會為愛走入家庭引退，成為郭富城背後重要支持的女人。

(專題報導)