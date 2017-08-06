拍1部片就息影 史上最年輕影后不願復出有原因

林碧琪僅拍一部電影就退出演藝圈，堅不復出。(圖／翻攝自陸網)

大陸真人秀《我們來了》近日重金邀約，成功讓「大美人」關之琳復出上節目，但她卻霸氣宣布不會再拍戲，「女演員到了合適的年齡就要喊停，這是對喜歡你的人負責」，所以想再看到女神的演出，只能回味她過去作品，其實，在影壇中也有個傳奇人物，僅拍一部電影就息影，更立下三不規矩，堅決不復出。

林碧琪從小叛逆，16歲就輟學，在街頭當小太妹，當時導演黎大偉要籌拍電影《靚妹仔》，為求真實感，想找素人擔綱演出，在街上相中林碧琪，不過她根本沒想拍電影，就開出「不做女主角就不拍」的要求故意刁難，想不到黎大煒不僅答應讓她演女一，還把女主角名字改成「碧琪」。

《靚妹仔》上映後造成轟動，三星期就票房一千多萬，她還因此奪下金像獎最佳女主角，成為史上最年輕影后，不過她在星途正要起飛時，傳出未婚懷孕，為了愛情毅然退出演藝圈，連金像獎頒獎典禮都不出席，後與歌手杜麗莎的弟弟弗烈結婚，從此消聲匿跡。

5年後導演邱禮濤籌拍《靚妹仔》續集《靚妹正傳》，重金邀請林碧琪復出拍戲，被她拒絕還立下三不規定：「不公開露面，不接受大導演們的邀約，不接受任何傳媒的採訪」。多年來未曝光的她，直到2011年家族為日本地震災民募款，息影30年的她才首度現身，已是兩女一養子的媽，專職當家庭主婦的她，依舊低調沒打算復出。

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