有錢就是任性 富商買不到怒嗆員警遭判刑

黃姓富商去年7月飲酒後在竹北市區閒晃，看上一間代書事務所門前的雕像，甚為喜歡，便開口向代書表明要購買，對方察覺他喝醉了，斷然拒絕並報警，不料黃隨警方回派出所後惱羞成怒，對員警一陣大罵，當場遭法辦。

一審法官審理發現，黃過去有妨害公務前科，並入監服刑，但卻加以反省，當場侮辱執法人員，影響社會秩序，審酌他坦承犯行，依恐嚇危安、辱罵公務員罪判刑9月，易科罰金27萬元。

(中時)