楊洋為《三生三世》電影惡評淚崩 看過觀眾都這麼說…

《三生三世十里桃花》劇照。(取自《三生三世十里桃花》官微)

劉亦菲片中大婚造型雷人。(取自微博)

楊冪、趙又廷主演電視劇《三生三世十里桃花》在大陸播出創造收視口碑雙贏，目前在中視獨播，然而由大陸當紅小生楊洋、劉亦菲領銜主演的電影版《三生三世十里桃花》，自上映後卻評價兩極，楊洋更疑似因壓力過大，淚灑見面會，令粉絲看了好心疼。

因為電視劇的成功，讓外界對《三生三世》電影版寄予高度期待，然而上映後評價兩極，也讓男主角楊洋壓力超大，不僅淚灑見面會，甚至直言網上很多不真實言論，有人甚至沒看過電影就做出評論，但他對這部片深具信心，也希望大家能進戲院看一看，會有自己真實感受。

《中時電子報》針對網友看過評價，大致整理出2大罵點，第一就是男女主角顏值極高，但就是受限於電影版片長，劇情交代不完整，「至於電視劇，有很多的時間來說故事，然而電影100分鐘實在太短，劇情發展是按照小說的順序，確實也有一些沒有交代清楚的地方，但是基本情節是順暢的」、「劇情真的沒法忍，剪輯師和編劇以及導演可以滾了，劇情是劇版的好」。

第二就是服裝問題，包括楊洋的拉麵橋段以及劉亦菲大婚服裝都被看過的觀眾評為「辣眼睛」，開酸「拉麵技巧非常好的楊洋，希望每次去海底撈過生日都能看見他」。不過楊洋、劉亦菲也別太氣餒，儘管觀眾對於服裝、劇情吐槽不斷，但同時也對兩人演技肯定「吻戲畫面太美，哭戲又太虐，溫柔且深情的眼神仿佛可以把人吸進去」，稱電影爭議的鍋不須演員背。

(專題報導)