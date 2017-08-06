旅法熊貓「歡歡」誕下雙胞胎！一隻不幸早夭引惋惜
法國博瓦勒野生動物園(ZooParc de Beauval)宣布，旅法5年的大熊貓「歡歡」在當地時間4日晚間產下雙胞胎，但第一隻出生的熊貓寶寶不幸因太虛弱夭折，所幸第二隻則強壯得多，目前狀況良好，至少需等3個月後才會見客。
園方表示，「歡歡」全程保持冷靜，在第一隻貓熊寶寶出生後，一度將牠抱起舔舐，但14分鐘後第二隻出生，「歡歡」隨即全心照顧第二隻較強健的寶寶，即使專程赴法幫忙接生的中國飼養員迅速將第一隻放進育嬰箱、盡力搶救，牠依然在午夜後夭折。法國《費加羅報》、《十字架日報》、《法國西部報》等主流媒體在第一時間都紛表惋惜。
「歡歡」成功誕生下的熊貓寶寶對歐洲來說十分難得，除了雌性熊貓一年只排卵一次的繁殖難度高以外，根據去年比利時天堂動物園公告，近20年來歐洲只有3個國家誕生過熊貓寶寶，分別是比利時、奧地利和西班牙。
中國在2012年將大熊貓「歡歡」及其伴侶「圓仔」借給法國作為期10年的繁育合作計劃，象徵中法友好關係。根據合作規範，「歡歡」生下的寶寶要在2到3歲間先返回中國，也讓不少法國民眾紛表不捨。
(中時)
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