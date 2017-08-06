亡命快遞1.8億K毒 3男收押禁見

販毒集團看準海洋音樂祭將登場，4日下午計畫將181公斤、市值1.8億元的K他命運往北部準備大發利市，檢警和海巡接獲線報，施展口袋戰術，緊急封閉國道，趁回堵3公里時，以13輛偵防車、42名幹員聯手夾擊，在國道突襲破窗，順利逮捕3人、2車，成功阻止音樂趴變毒趴，3人也在凌晨被收押禁見。

桃檢指出，這次破獲的販毒集團狡猾，為躲避警方追緝，常以賓士轎車在國道或快速道路高速競逐，或故意在平面道路闖紅燈，測試有無遭跟監，檢警交叉比對破解綿密聯絡網，不動聲色蒐證，掌控運輸、販賣毒品模式。

桃檢指出，25歲蕭男、19歲董男、26歲劉男是從小在龍岡眷村一起長大的鄰居，「好康道相報」前天傍晚分乘2部百萬房車，賓士車負責護駕、Toyota CAMRY專門運毒，2車3人從台中運毒北上。

海巡署北部地區巡防局副局長沈大偉說，專案小組共出動13輛偵防車、42名幹員，從台中市區開始跟監，行駛到國道3號龍潭路段時，先由國道警在前方封閉四線道、製造「假車流」，以口袋戰術攔車夾擊，趁犯嫌陷入車陣無法動彈時，大批幹員立即下車亮槍破窗，3人嚇到雙腿發軟不停顫抖，其中一名犯嫌甚至眼泛淚光，不斷喃喃自語說：「死啊死啊！（台語）這次被抓到了！」

檢警在車內查獲以茶葉袋包裝、總重181公斤的第三級毒品K他命，市值約1.8億元。3名犯嫌供稱，自己是受到「阿庭」的上線所託，被「人家要做1年的工作，你們只要跑一天就賺到了」話術吸引，還提供賓士車代步，以50萬元代價幫忙運「東西」，當時毒梟對他們透露，暑假期間青少年都出來「趴趴走」，加上海祭延到本周舉辦，所以有意將「好東西」運至當地及北部KTV、夜店等地大規模銷售。

但3人都否認運毒，強調只是幫朋友載運，根本不知道內容物是什麼，桃園地檢署檢察官林劭燁複訊後，認為3人涉嫌運輸第三級毒品，涉犯重罪又有串證之虞，向桃園地院聲押禁見獲准。這也是桃檢繼3月在桃園新屋查獲詹姓集團運輸K他命551公斤後，在暑假全國執行區域聯防行動時，破獲最大宗的運輸毒品案件。

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(中時)