驚人 美去年跳票罰款達4500億
美國消費者去年光是支付超額提款和支票跳票的罰款，就高達150億美元，相當於4500億新台幣。這些罰款對於現金不足的美國消費者來說，無疑是一大負擔，而對於銀行來說則成為大筆收入。
在美國，消費者開出的支票因為帳戶餘額不足而跳票，或者是用現金轉帳卡(debit card)消費時超支，都會被銀行收取為數不小的罰款。根據規定，銀行收取這些涉及超額提款的罰款超過10億元時，都必須向「消費者財務保護局」申報。
「消費者財務保護局」指出，2016年接獲銀行通報的超額提款罰款金額為114億1千萬美元，比前一年上漲了2.2%，如果再加上不需申報的小型銀行和信用合作社所收取的罰款金額，總計大約是150億美元，是一筆很可觀的數目。
根據該局的數據，消費者支付的超額取款罰款平均為24美元，相當於720元新台幣。但一般來說，銀行對每個跳票收取的費用約為34美元，相當於1,020元新台幣，這對於帳戶餘額本來就很低的消費者來說，無疑是雪上加霜。
(中時電子報)
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