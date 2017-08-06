少觀所辦父親節感恩活動 充滿感謝與祝福
法務部矯正署臺北少年觀護所與淨化社會文教基金會、中華佛教普賢護法會及慈法襌寺，日前為收容的少年舉辦「愛的傳遞~ 爸爸 I LOVE YOU」父親節感恩活動 ， 讓所內的少年也能為最愛的家人獻上感謝與祝福。
該所所長張龍泉非常感謝淨耀大和尚發動社會愛心關懷，為暫離家人的少年帶來溫馨時光；繼之勉勵少年，入所是為了調整及改變，唯有醒悟的心才能與家人重聚。淨耀大和尚則點出父親在一個家庭的重要性，尤其在青少年時期，每位父親對少年的影響甚鉅，期待以無私的愛弘及少年少女，今日少一個偏差的少年，社會就能多一份祥和之氣，也希望社會大眾「唯有接納少年並主動付出愛，我們的未來才能多一份希望」。
本次感恩活動邀請曾獲得扯鈴亞洲錦標賽的金甌女中表演、打擊樂及搖滾樂團演出，金甌女中表演者泓瑜及紅花樂團小B各自分享學習歷程及非行的過往，引動少年上台分享生命故事。該所少年阿明(化名)含淚表達，6年沒有看過爸爸，沒想到卻在少觀所看到爸爸的眼淚與愛，好希望未來不會再有少觀所的存在，讓這個社會沒有壞小孩。
小玲(化名)因為交了壞朋友，缺錢用，跟著朋友一起做壞事，最終失去自由被收容入所，離開原以為不愛的爸爸，但收容期間才知最想念的是爸爸。小君(化名)哭著說，本以為爸爸都不關心她，看到爸爸接見時流下的眼淚，才知原來最愛自己的是爸爸。 活動最後，大夥共同祝福父親節快樂，並為少年們祈獲新生，圓滿結束。
(中時)
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