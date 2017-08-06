LPGA》曾雅妮英公開賽第3輪70桿 決賽日爭前20

第3輪揮出三天來最佳成績70桿的曾雅妮，決賽輪有機會爭前20。(資料照 陳怡誠攝)

前兩輪都揮出71桿的曾雅妮，今(6日)在英國女子公開賽第3輪，交出三天來最佳成績70桿(-2)，以總桿212桿(-4)升至並列第40，躍居晉級台灣3女將最佳，但因落後領先者韓國女將金寅璟13桿之多，決賽輪幾乎宣告無緣爭奪賽史第3冠。

台灣另2位女將徐薇淩與龔怡萍，第3輪同樣揮出72桿(+0)，徐薇淩以213桿(-3)並列第48，龔怡萍以215桿(-1)並列第59。

本季首場闖進大賽決賽的曾雅妮，第3輪前7洞抓下3隻小鳥與1個柏忌，總桿一度來到-4，本有機會再降低桿數，可惜隨後11洞在第9、14洞吞下2個柏忌，第13、18洞抓下2隻小鳥，最終以賺2桿的70桿交卡，排名從出發前並列第48，進步到並列第40。

由於落後領先者金寅璟太多，但只差並列第13共21位選手3桿，決賽輪還可拚前20。

曾雅妮2010與2011年兩度贏得這場大賽冠軍，2012至2016年3次晉級、2次淘汰，3次晉級分別在2012年獲得並列第26、2015年並列第13、2016年並列第31。

前兩輪揮出65、68桿領先的金寅璟，第3輪在雨勢斷斷續續中仍交出66桿(-6)佳績，以總桿199桿(-17)獨走，領先並列第2的泰國女將莫莉雅與英格蘭20歲新秀霍爾6桿之多，預料決賽輪贏得領先勝機率逾九成。

領先6桿的金寅璟，可望在英國女子公開賽高舉生涯第1座大賽冠軍盃。(美聯社資料照)

今年29歲金寅璟LPGA本季已拿下2勝，目前累計6勝，生涯大賽最佳成績於2012年全日空錦標賽的前身納比斯科錦標賽與2013年美國女子公開賽獲得第2，本屆英國女子公開賽可望奪下生涯第1座大賽冠軍。

兩屆冠軍前球后韓將朴仁妃，第3輪狂飆64桿，與揮出70桿的美國女將麥當娜，同以206桿(-10)並列第4，仍有希望爭奪賽史第3冠。

(中時電子報)