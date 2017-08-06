大豐收 普丁半裸秀釣魚成果
一向嚴肅不苟言笑的俄國總統普丁，今天罕見的公布多張露兩點的半裸照片，讓外界眼睛一亮，原來他是在炫耀他在西伯利亞釣魚的豐收成果。
俄羅斯國營電視台今天發布普丁前往西伯利亞南部山區釣魚的相關畫面，其中包括普丁站充氣船上，上半身全裸並且手持釣竿，驕傲得展示他剛剛釣上來的一條大魚，他還笑容滿面的說：「大有所獲」。普丁這趟釣魚假期收穫豐富，釣到的魚有大有小。
普丁是在上周稍早前到這個山區的河流裡釣魚，除了坐船用釣竿釣，該電視台播放的畫面還顯示他穿著浮潛裝備，在河裡游泳捕魚。這也是普丁首度嘗試在水裡用捕魚槍抓魚，經過兩個小時的努力，他好不容易打到一隻狗魚(pike)。他在射擊前還形容這支魚「狡猾而且謹慎」。
過去普丁經常發布一些他從事體育活動或是熱愛大自然活動的照片，包括駕駛戰鬥噴射機、騎馬、潛水等。他也是資深的柔道大師，現在的運動愛好則是冰上曲棍球。
(中時電子報)
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