懸疑、愛情、穿越都有 8月韓劇你要追哪部？

8月開播韓劇，你要看哪部？（圖／翻攝自各電視台官網）

暑假過了一半，韓劇迷都找到自己追到欲罷不能的劇了嗎？接下來8月開播的新戲，除了有穿越、懸疑、愛情等各種題材，也有不少主演都是隔了一段時間才重回小螢幕，讓粉絲格外期待。

《最強送貨員》8月4日已播出第一集。（圖／翻攝自KBS臉書）

8月4日播出的《最強送貨員》，由高庚杓、蔡秀彬、金善浩、高媛熙主演，講的是炸醬麵送貨員堅持夢想、熱血追夢的故事，這也是高庚杓首次擔綱男主角，在劇中和蔡秀彬也會有精彩的感情線。該劇貼近現實的設定，描寫草根人物的奮鬥過程，也令外界期待會否和《三流之路》引發高討論。

《救救我》8月5日播出。（圖／翻攝自《救救我》官網）

由玉澤演、徐睿知、趙成夏、趙在允、朴智英主演的《救救我》，改編自人氣漫畫《走出世界》，此劇以邪教為主題，描述四個無業青年在路上遇到一位少女求救卻置之不理，而後引發一連串驚悚事件，並慢慢揭開秘邪教的真面目。

《人孔》8月12日播出。（圖／翻攝自KBS臉書）

金在中、Uie、鄭惠成、Baro主演的《人孔》，描述奉必（金在中飾）為了阻止單戀28年的好友姜秀珍（UIE飾）一周以後的婚禮，以人孔蓋穿越於過去和現在的故事。而這也是金在中退伍後的首部作品，日前釋出4位主角穿睡衣在街頭跳《PPAP》的預告，有趣活潑的氛圍引發不少討論，此劇將在8月9日接檔《七日的王妃》播出。

《名不虛傳》8月12日播出。（圖／翻攝自tvN臉書）

金南佶、金亞中主演的奇幻醫學劇《名不虛傳》也是部穿越劇，講的是一位古代精通針灸的中醫因一場意外而穿越到400年後的首爾，和現代拿手術刀的外科女名醫相遇後得到成長的故事。另外，這是金南佶繼2013年出演《鯊魚》後，暌違4年出演電視劇，因此備受關注，《名不虛傳》將接檔《秘密森林》於8月12日播出。

《青春時代2》8月25日播出。（圖／翻攝自青春時代2官網）

《青春時代》的續集《青春時代2》，講的是主演們一年後發生的故事，韓藝里、韓昇延、朴恩玭繼續出演第一季中的角色，雖可惜朴慧秀因行程無法繼續演出，但有智友、新人演員崔雅拉、金玟錫和溫流的加入，還是讓劇迷相當期待他們會發展出什麼新的故事，預計8月25日播出。

《醫療船》預計8月30播出。（圖／翻攝自醫療船官網）

由河智苑、姜敏赫、王智媛、李瑞元主演的《醫療船》，描述年輕醫生們搭船到醫療資源缺乏的島嶼村落進行醫療活動，幫患者治療以及和島民們真誠相處後，從而成長為真正的醫生。出道多年卻第一次演醫生的河智苑，還親自到醫院實習做功課，並喊話期待這部劇帶給大家感動，預計8月30播出。

(專題報導)