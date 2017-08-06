譚敦慈：治癌期間，飲食順序不一樣(圖／康健雜誌提供)

罹患癌症很讓人心慌，因此許多病人會尋求偏方，甚至不肯治療而延誤病情，其實坊間關於罹癌後的飲食，很多觀念是錯的。

我要鄭重提醒，有些人宣稱特定飲食可以治療癌症，其實並不完全正確。罹癌時要趕快配合醫生，尋求正規、積極的治療，才能抗癌。而飲食的作用主要是在儲備體力，讓病人有足夠的體力以對抗癌細胞，順利完成療程。

我要澄清幾個飲食觀念。

●補充蛋白質是強化抵抗力還是補到癌細胞？

抗癌飲食第一件事就是要吃足夠的蛋白質，因為血中白蛋白必須高於4.0g/dL，身體才有足夠的抵抗力。我常聽到有人喊著要「餓死癌細胞」，結果在癌細胞餓死之前，可能自己就不行了，這是因為本身營養不良、抵抗力差，人變得很虛弱，在化療過程容易因為遭受感染而無法完成治療。

●生機飲食好嗎？

應該強調「均衡飲食」而不是生機飲食。

除了特定癌症在治療過程有些禁忌，應配合醫生指示飲食，一般來說，無論在治療期間或完成治療後，飯、魚、肉、豆、蛋、蔬菜、水果都要吃，不過因為白血球降低的緣故，化療病人在蔬果的攝取上，不宜採用生食。

一方面，深綠色蔬菜特別容易有硝酸鹽的疑慮，經過燙煮，硝酸鹽就會溶在水裡，不會吃下肚。再者，我也擔心細菌、病毒、寄生蟲問題，在抵抗力還沒恢復前，不建議採用生食。

●紅肉可以吃嗎？

有些病人家屬問我，紅肉好像很不健康，癌症病人可以吃嗎？其實，不同食物各有不同的營養素，少量攝取沒問題。

尤其在治療過程中，吃得下東西最重要，如果病人本身口味比較鹹，這時也可以稍微寬鬆點、不要限制，因為他本來就口味重，罹癌之後突然要他改吃無色、無味、無油的餐點，看了很痛苦，心情差、又吃不下，可能會打擊到抗癌的信心。【完整內容請見《康健》225期】

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(中時電子報)