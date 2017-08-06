涉殺人 西北大學教授落網
一名美國名校西北大學教授以及一名牛津大學員工，涉嫌在伊利諾州芝加哥市犯下謀殺案後逃亡，兩名嫌犯昨晚在加州落網。
這起謀殺案因為涉及兩間名校的教職員而引發全美關注。42歲的西北大學微生物教授拉森(Wyndham Lathem)以及56歲的英國牛津大學員工瓦倫(Andrew Warren)因為涉嫌在7月27日殺害芝加哥一名26歲男子Trenton Cornell-Duranleau而遭到通緝，警方展開全國性的大規模搜索。
芝加哥警方證實，拉森已在昨晚向北加州奧克蘭市警方自首，身為英國牛津大學Somerville 分校資深財務助理的瓦倫，也在昨天向舊金山警方自首。
案發當天晚上8:30左右，警方接到報警，要求警方到一處公寓做安全視察，警方前往地點便是拉森教授的住處，警方到場後發現死者屍體，身上有多處刀傷。並在犯罪現場發現一把壞掉的刀片被丟在垃圾桶，另外還有一把刀被棄置在水槽附近，現場則到處都是血跡。
警方調查後發現拉森與瓦倫涉有重嫌，兩人都面對一級謀殺罪名。警方希望兩名嫌犯的落網，有助於案情釐清真相。
芝加哥警方發言人透露，拉森教授在被捕前曾向家人和朋友發出一個影像訊息道歉，表示涉入這起謀殺案，是他人生最大的錯誤。
(中時電子報)
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