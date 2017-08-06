這些錯誤洗澡方式 你或許每天都在犯

你可能每天洗澡時，都在犯這種錯誤。(達志影像/shutterstock提供)

辛勞一整天，許多人一回家就趕緊洗個澡，但你知道嗎，或許你正在用錯誤的方式洗去一天疲憊，這些錯誤的方式或許會讓你覺得放鬆，但你的身體可不這麼覺得。

◎過高的水溫

熱水澡讓人覺得舒爽、有放鬆的感覺，但如果水溫過高，會使皮膚乾燥，引起皮膚發炎、泛紅、瘙癢甚至是脫皮，進而打亂肌膚的水分平衡，而若剛好你患有牛皮癬或濕疹，那過高的水溫恐會使你的病症加劇。曾有研究指出，洗澡的水溫應該43、44度左右是最剛好的，因此你應該避免用「開水」洗澡，而是改用「溫水」來洗澡。

◎洗澡洗太久

洗澡不光光要使用適當水溫，也要注意洗澡持續時間的長短，因為在浴室中的每分每秒，其實都會加劇皮膚的乾燥程度，此外、在這種熱氣騰騰的環境下抹完肥皂後，還會加速消耗肌膚的油脂屏障。

◎忘記在洗澡過後 為毛孔添加水分

在洗澡過後，別忘記多個步驟，花幾分鐘擦個乳液，幫肌膚補充點流失的水分。

(中時電子報)