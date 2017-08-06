泥田與溪河是他的日常 七年級大男孩 用情感守護家鄉山林

帶著來客赤腳踩進泥田，成了他的日常。(楊婕攝)

七年級的劉恩豪，因為父親對家鄉放不下的羈絆，讓他決定回到老家。(楊婕攝)

跟著導覽員的腳步，在貢寮山間漫步穿梭，一個站在水田裡的身影吸引目光，或許是背景的綠林藍天太美，也或許是赤腳踩在泥裡的他相當年輕，讓山林的這一隅，格外引人注目。

現在的七年級生，在做著什麼樣的工作?是在辦公室裡對著3C忙碌，還是腳踩柏油路為業績奔波?對劉恩豪來說，這些都不是現在進行式，他回到貢寮山林，回到家鄉專心耕作，為前來尋訪的遊客，介紹這塊土地的美，帶著認識住在水田裡、溪裡的各個住客，泥田與溪河，對他，是種日常。

山上的動植物，從幾乎不認識到瞭若指掌。(楊婕攝)

一開始，恩豪也和哥哥姐姐一樣，離開家裡到城市工作去，他在桃園龍潭做著汽車電線類的學徒，每天工作時間很長，加班更是一種常態，漸漸地，回家的次數變少了，直到爸爸身體出了狀況，正好也想轉換跑道的他便辭去工作，回到貢寮山林農耕去。

「一開始回去原本沒想待這麼久，想說頂多幫爸爸接個半年，就要回去工作」，恩豪談起自己在老家從事農作的契機，很大部分是出於「孝心」，他後來發現，父親因為和外面接觸少表達能力變得不好，年紀也大了，不適合再往外跑。雖然回鄉工作有些包袱壓力，手足們也會覺得他留在這裡有些可惜，但因為父親對這塊土地有放不下的牽絆，於是決定留下來多多陪著爸爸，而對於貢寮，他說:「說喜歡是喜歡，但說習慣也是一種習慣。」

在加入以自然保育與環境教育為推動主軸的「人禾」之前，恩豪的父親便是和其合作的農戶，他們和大自然和諧共生，用「取之自然、用之自然」的態度耕作，讓貢寮的山林不因開發而和環境保育衝突。加入人禾後的恩豪當起導覽，開始帶著遊客在水田裡尋找生物和昆蟲、在溪裡抓蝦兵蟹將，他想讓大家知道，使用友善耕作法的貢寮山林有這麼多的生物，和這片土地共生共榮，他笑說以前只會偶爾回來幫忙割稻、割草，從不覺得有什麼特別，不過現在的他，對於這些草和生物的認識，可是非常的深。

在溪中抓蝦兵蟹將，駕輕就熟。(楊婕攝)

恩豪說，他想讓來到這裡的遊客知道，大自然裡那些沒被注意到的部分，而對於貢寮這塊土地，他希望不要改變太多，能一直保留著這樣寧靜的美，但絕非因此就拒絕人來，把山區像保護區一樣封閉，「只要來到這裡的人，能對環境友善、對居民尊重，這樣就夠了 。」這位靦腆的七年級大男孩，正持續對貢寮的土地注入滿滿的情感。

(中時電子報)