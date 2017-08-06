週日出遊加強防曬 各地高溫 北市體感飆破42度
今天週日，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴朗炎熱的天氣，北部高溫上看37度、台北市體感飆破42度，中部高溫預估也有36度、南部則是35度，另外各地紫外線都是過量級以上，台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、基隆甚至來到危險級，周日出遊，防曬工作要確實。
降雨部分，今天清晨南部沿海、山區有零星短暫陣雨，而受到諾盧颱風外圍沉降氣流影響，故午後熱力發展條件不佳，天氣相對穩定，因此午後僅中南部、東部、東南部地區及北部、東北部山區會有局部短暫雷陣雨。
這種高溫炎熱的天氣型態，預估會持續影響到下周，且由於西南風增強，高屏地區清晨陸風降雨現象將趨緩，僅南部山區有短暫陣雨，使得天氣更加炎熱之外，並使中部以北的風浪變大，東南部地區也會有焚風發生的機率。
而諾盧颱風未來幾天也會朝著日本九州方向前進，其威力不容小覷，因此呼籲未來2到3天內有規劃要前往日本的民眾，要多加留意行程變動，及早因應。
至於在今天空氣品質部分，全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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