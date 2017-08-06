8月6日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

3000萬教友呼喚 教宗傳話愛中國

梵蒂岡官員在大陸吐露現任教宗方濟各「愛中國」，雖然並不代表教宗「不愛台灣」，但考量現實狀況是大陸有3000萬教友，台灣天主教友僅約30萬，有朝一日梵蒂岡捨「小愛」就「大愛」，絕非不可能的發展。

中印邊界 2周內武力清場

中印邊界對峙日趨白熱化，大陸也亮出軍事行動時間表。大陸國關學者昨日直言，大陸不會容忍軍事對峙情況太久，如果印度拒絕撤軍，大陸或將在2周內對進入大陸領土的印度士兵，開展一場小規模軍事行動。

政府理性非核 才是王道

和平電廠電塔倒塌，讓台灣陷入缺電危機，這場意外，證明民進黨的「2025非核家園」確實太理想化。然而，能源政策不僅攸關民生、經濟，更牽涉國安；所以，國家要長治久安，怎能讓能源政策流於看天吃飯？所以，蔡政府有必要從積極廢核走向「緩核」，回歸理性非核，才是王道。

蘋果日報

「就快到家」5口遇劫3枉死

一時貪快竟奪3命毀了一個家！屏東一名護理師前晚下班駕車返家途中，竟連闖兩個紅燈衝撞3車，其中一名國軍士官長駕車載妻小返家途中被攔腰撞上，全家5口有3人當場死亡，么女送醫仍在與死神拔河，妻子重傷，車禍現場一片狼藉，士官長老母親悲號：「整家都帶走了！」士官長妻子在醫院得知先生、長女及兒子死亡，堅強對親人說：「為了小女兒，一定要好好活下來！」

警急封國道夾擊 攔下2億元K毒

甕中捉鱉！3名毒販前天從台中運毒到北部交貨，海巡署查緝隊一路跟監到國道3號桃園路段時，幹員13輛車將兩輛運毒車圍住，國道警察也配合封路將運毒車塞在車陣中，20餘名幹員見機成熟衝出大喊：「下車，趴下！」將3嫌壓制在地，驚險過程宛如電影情節，當場查扣181公斤、市價近2億元K毒，主嫌在警局看到孕妻，當場崩潰痛哭說：「老婆，對不起！」

賴清德：鋒哥英文差 沒打好大聯盟

日前因遲放颱風假惹議被網友封為「幹話王」的台南市長賴清德又失言了！他前天致辭時為了強調英語能力的重要，竟拿全國球迷敬重的「鋒哥」陳金鋒舉例，指陳在美國大聯盟表現不如小聯盟，不是實力不夠，而是英語能力有問題。此話一出，賴立即遭台大教授李茂生與網友再打臉是「幹話王」，網友譏：「上大聯盟要英文好才能站穩？那一堆英文名師都改去打棒球好了！」

聯合報

世大運1.4萬人開幕測試

台北世大運昨天舉行開幕式全系統測試，從運動員進場、到交通運輸都「走」一遍，大陸五星旗隨模擬代表隊進場時在場中飄揚。國際大學運動總會夏季世大運主任馬克看完測試後表示，有理由相信這會是個很棒的世大運。

無人小巴 將開上信義幹線

北市府無人駕駛巴士第一階段實驗昨晨結束，台北市副市長林欽榮說，這次試行非常成功，下一步將擴大到整條信義路公車專用道，也不排除從夜間延伸到日間，測試和有人駕駛車輛「混流」情形；由於事涉中央法規、硬體建置等，將再和中央溝通。

退出巴黎氣候協定 美遞交通知書

美國4日向聯合國遞交有意退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）的通知書，但仍對於「重新參與」協定保持開放態度，美國也將參與今年的聯合國氣候變化綱要公約第23屆締約國大會。

華盛頓郵報報導，美國4日遞送的通知書不具法律效力，也不會讓美國離開巴黎氣候協定，但通知書具政治意義，凸顯川普在今年6月所言，巴黎氣候協定對美國不利。

自由時報

斬斷金脈 聯合國將制裁北韓

針對北韓七月兩度試射洲際彈道飛彈（ICBM），美國四日正式向聯合國安全理事會提出新制裁草案，擬擴大限制北韓礦產和勞工輸出，大幅削減北韓約十億美元的外匯收益，等同全年經濟收入的三分之一，以迄今「涵蓋面最廣、最有影響力的制裁」，迫使平壤重回談判桌。安理會十五個成員國將在美東時間五日下午三時（台灣時間六日凌晨三時）進行表決，美方有信心中國及俄羅斯將投下同意票，令草案順利通過。

世大運反恐 將阻絕於境外

二○一七台北世大運十九日將登場，政府全面防止恐怖攻擊以確保賽事安全，據透露，我國近日內將啟動航前旅客資訊系統電腦勾稽，與多個國家的機場電腦系統連線合作，旅客從他國機場登機來台前就先過濾身分，若發現有恐怖份子的疑慮，立即在他國機場的登機門前就攔下，透過國際合作第一時間將恐怖份子阻絕於境外。

中國製無人機 美陸軍也禁用

由於擔心存在「網路漏洞（cyber vulnerabilities）」，美國陸軍已通令所屬人員停用中國「大疆創新科技公司（ＤＪＩ）」所製無人機。這是繼航太總署（ＮＡＳＡ）及能源部之後，又一個美國政府單位下令禁用ＤＪＩ製造的無人機。

(中時電子報)