田徑世錦賽》爆冷！波特100公尺決賽首度敗陣
田徑世錦賽100公尺決賽大爆冷門！牙買加飛人「閃電」波特跑輸了美國勁敵蓋特林(9秒92)與柯曼(9秒94)，最後只獲得第3，這是波特生涯最後一場100公尺決賽，也是他首度在世錦賽100公尺落敗。波特的成績為9秒95。
這是10多年來首度有人在個人賽跑贏波特，走出禁藥風暴的蓋特林終於揚眉吐氣。蓋特林說：「我夢想過這一天，我過去總輸給波特，只能拿銀牌和銅牌，今天我終於做到了，不單為我自己，也為了支持我的家鄉父老。」
蓋特林位在最邊緣的第8跑道，「賽前我以為這會是波特的個人秀，在第8跑道我看不清楚，但這讓我專心衝刺。」除了35歲的蓋特林，他21歲的同胞柯曼也跑出佳績，意外讓波特落居第3。
波特的起跑是全場最慢，但他這回沒有演出拿手的中後段衝刺，「我在最後關頭有點緊繃，這是我的失誤。蓋特林是強敵，我很享受與他競爭。」30歲的波特仍保有歷史紀錄的11次世錦賽與8面奧運金牌，輸掉他生涯100公尺告別賽雖然可惜，但這無損他田徑第一人的光環。波特最後還剩下400公尺接力賽，賽後他就會高掛球鞋，實現退役的諾言。
(中時電子報)
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