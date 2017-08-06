陸相挺 聯合國安理會一致通過嚴厲制裁北韓

美國駐聯合國大使海利（右）與中國駐聯合國大使劉結一在安理會上交談。（美聯社）

聯合國安理會擴大對北韓制裁一案，中國駐聯合國大使劉結一舉手投下贊成票。（美聯社）

聯合國安理會5日召開會議，無異議通過第2371號對北韓制裁決議。決議主要內容包括全面禁止北韓出口煤炭等礦物和水產品，禁止北韓向海外輸出勞務。

這是聯合國安理會在北韓7月4日試射洲際彈道導彈（ICBM）級導彈後，時隔33天通過新的制裁決議。新決議用最強硬的措辭譴責北韓接連試射洲際導彈級導彈，並敦促北韓停止試射彈道導彈，以全面、可驗證、不可逆的方式放棄核開發專案。

這項制裁案由美國提出。法新社報導，此提案無異議通過，凸顯中國大陸願意懲罰其盟友北韓。

此決議禁止北韓的一切煤、鐵、鐵礦砂、鉛、鉛礦以及魚和海產出口，剝奪現金短缺北韓的1/3出口獲利，北韓出口每年估計賺進約30億美元。

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）在安理會發言指出，此更嚴厲制裁把對北韓施加的懲罰提升到「全新水平」，並對北韓領導人金正恩提出警告。

如果中國大陸和俄羅斯全面落實執行，這些制裁將會加強鉗制尋求發展軍武的平壤當局。中國大陸和俄羅斯是北韓的主要經濟夥伴。

新決議也阻止北韓增派勞工赴海外打工，他們在海外賺取的所得，是金正恩政權的另一外匯收入來源。

新決議禁止與北韓攜手設立新合資事業、禁止對現有合資事業進行新投資，並把9名北韓官員以及包括北韓主要外匯銀行在內的4個實體，加入聯合國制裁黑名單。

美國原本提議削減運交北韓的石油，但新決議並未納入。削減運交北韓的石油，勢必會嚴重衝擊北韓經濟。

自北韓於2006年進行首次核試以來，最新的連串制裁是聯合國對北韓祭出的第7輪制裁，但一直未能成功促使平壤當局改變其行為。

美國正加強施壓中國大陸，要求落實執行制裁措施，而中國大陸占了與北韓貿易的9成，制裁措施的成敗主要取決於北京當局的合作。

(中時電子報)