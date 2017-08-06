王丰：非核家園成斷電家園 蔡還做得下去？
台中火力發電廠繼7號機4日跳機後，台電昨晚證實1號機因鍋爐破管，需3天時間修復，明天上班日備轉容量率預計將跌到2％ ，創今年最低紀錄，只要再一部中大型機組出狀況，就得開始限電。對此，王丰直言，一旦「非核家園」變成「斷電家園」， 蔡英文還做得下去嗎？
王丰指出，蔣中正、蔣經國是讓台灣「充電」充飽飽的總統，他們任上台灣電力供應無缺。兩蔣任內民生富庶，社會安定。他們當政時老百姓對民生經濟，從無任何不滿抱怨。今天社會越亂、政治越糟，老百姓就越懷念兩蔣時代民生樂利、生活安定，越不齒政客無能與無恥。「我不知道這樣子一來，總統府秘書長吳釗燮會不會指責所有老百姓你們都是『威權遺毒 』？只有他吳秘書長是『民主先鋒』？我真的很好奇。」
王丰提及，反核議題燃燒於李登輝當政時代，「非核家園」話題端上檯面則始於陳水扁時期，這些領導人的支持度一路狂瀉。供電出現危機，老百姓也出現了生活恐慌。這樣的政府不知是什麼「遺毒」？
「只要台灣在這三年內各地出現限電、斷電事件，保證蔡英文的民調支持度再度探底，而且這次的探底勢必一去不回，不再往上回升」。王丰說人類在二十世紀以後，日常生活少不了電，誰敢讓老百姓過斷電、限電生活，誰就等著挨罵、挨批，而且照三頓罵，從日出罵到日落，從老爸問候到老媽。「你讓民眾生活水平倒退，「非核家園」變成「無電家園」老百姓是不跟你客氣的」。
王丰說假使斷電，手機訊號不通，電腦不能運作，全台灣所有一切都要停擺。老百姓會把怨氣出在誰身上？除了怪自己選錯人，第一個怪的人當然是「今上」，接下來的連鎖效應是什麼，大家發揮一點想像力，越想越讓人發毛！後果難以想像。
(中時電子報)
文章來源：王丰臉書
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