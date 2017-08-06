民進黨的年輕決策核心 不覺悟將成終身污點
日前名嘴張友驊爆料，有些太陽花成員赴陸求職工作，之後有成員表示「中國」可以有不一樣的新解。對此，自由作家洛杉基認為，兩年前，這些參與反課綱，含淚退出「決策核心」的年輕傀儡們，現在紛紛幡然悔悟，到對岸去尋找生命出口。這些年輕人被民進黨騙了2年就覺悟了，證明還有點希望！畢竟歷史的教訓、天道的輪回，一再提示年輕人，一時的錯誤，將會是終身的污點。
當年反課綱學生占領教育部，不願退場。但決策小組成員朱震、王品蓁、梁豔柔等三人聲明，「我們累了，心累了，身體累了」，他們要退出決策核心。當時洛杉基就批評「你們曾經是『決策核心』？笑話！」決策核心在民進黨中央黨部，哪輪得到你們？你們是哪根蒜哪根蔥？還真以為你們區區三根竹筷就可以撐起一片天？
近期張友驊在談話節目爆料，有至少四名當年太陽花學運的學生幹部，從澳門進入大陸求職工作。他們極力隱姓埋名，因為害怕遭大陸網民肉搜，他們當年的言行就被通通曝光出來。而朱震表示「中國」這兩個字，可以有不一樣的新解。
對此，洛杉基則認為「歷史的教訓、天道的輪回，一再提示年輕人，一時的錯誤，將會是終身的污點。兩年前，這些參與反課綱，含淚退出「決策核心」的年輕傀儡們，現在紛紛幡然悔悟，到對岸去尋找生命出口。這些年輕人被民進黨騙了兩年就覺悟了，證明還有點希望！」
(中時電子報)
文章來源：洛杉基 臉書
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