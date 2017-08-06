狗仔為跟拍瘋狂追車 男星斥：多期待我做錯事

林更新人氣攀升，私生活成為媒體追逐焦點。(圖/本報系資料照)

大陸男演員林更新，在電視劇《步步驚心》中飾演十四阿哥而成名，不過換來的卻是狗仔無止盡的跟拍，甚至為了搶拍他連命幾乎都不要，讓他透過微博嘲諷「看諜戰都沒你們來的的過癮」。

林更新近日屢遭狗仔跟拍，讓他忍無可忍痛批狗仔無所不在，不僅到處跟車有時甚至突然來個急剎，似乎為了追新聞連命都不要了，讓他嘲諷「看諜戰都沒你們來的過癮」，對於成為狗仔追逐的目標，讓他是充滿疑惑詢問「 我有啥好拍的呢？是很期待我做錯事還是談戀愛」？更不忘俏皮喊話「諜紙天眼要不要借你用一用」，最後也不用「呼籲」狗仔與其如此關照他，還不如多關心自己周遭親友比較實際。

對於媒體為報導藝人私生活，可說是無所不用其極跟拍，也讓網友看不下去表示應該多給藝人一點空間，但也有人打趣表示「還是很期待你談戀愛」。

(中時電子報)