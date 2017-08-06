狗仔為跟拍瘋狂追車 男星斥：多期待我做錯事
大陸男演員林更新，在電視劇《步步驚心》中飾演十四阿哥而成名，不過換來的卻是狗仔無止盡的跟拍，甚至為了搶拍他連命幾乎都不要，讓他透過微博嘲諷「看諜戰都沒你們來的的過癮」。
林更新近日屢遭狗仔跟拍，讓他忍無可忍痛批狗仔無所不在，不僅到處跟車有時甚至突然來個急剎，似乎為了追新聞連命都不要了，讓他嘲諷「看諜戰都沒你們來的過癮」，對於成為狗仔追逐的目標，讓他是充滿疑惑詢問「 我有啥好拍的呢？是很期待我做錯事還是談戀愛」？更不忘俏皮喊話「諜紙天眼要不要借你用一用」，最後也不用「呼籲」狗仔與其如此關照他，還不如多關心自己周遭親友比較實際。
對於媒體為報導藝人私生活，可說是無所不用其極跟拍，也讓網友看不下去表示應該多給藝人一點空間，但也有人打趣表示「還是很期待你談戀愛」。
(中時電子報)
關鍵字：林更新
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。