半夜可解饞！法國推出生蠔販賣機

法國的生蠔販賣機與新鮮生蠔。(東網)

自動販賣機很方便，一般只能買到飲料、零食，但是法國知名渡假勝地現在嘗試以販賣機兜售生蠔，提供24小時服務，讓饕客半夜也能解饞！

據東網訊，法國西部渡假景點雷島的蠔商布麗吉特（Brigitte）和貝特洛（Tony Berthelot）今年初發想了以販賣機兜售生蠔的點子，到夏季正式推出。兩人表示，經營蠔場30年，深深理解饕客想吃生蠔，但店家關門的苦惱，故而有推出自動販售的想法。

據瞭解，這些自動販賣機每天更換生蠔，加以密封包裝保鮮，若客人事先訂購，還可以增訂鹽角草或法式肉醬。

自動販賣機在法國的運用現在已很普遍，「非典型」的商品更是充斥市面，例如販賣肉類、起司、雞蛋、麵包等。

(中時電子報)